Spannender Wettkampf im Internet

Viernheim.Hunderte Athleten im See, auf dem Rad und auf der Laufstrecke, angefeuert vom begeisterten Publikum – eigentlich hätte an diesem Wochenende der 37. Viernheimer V-Card-Triathlon stattfinden sollen.

Statt des Dreikampfs über die Olympische Distanz gibt es nun am Sonntag, 23. August, ein virtuelles Radrennen. Jeder, der über ein entsprechendes Fahrrad-Trainingsgerät verfügt, kann die animierte original Viernheimer Triathlon-Radstrecke abfahren. Startschuss für das Rennen ist um 10 Uhr auf der virtuellen Plattform Rouvy, wo man sich als Starter registrieren und anmelden muss.

Das Viernheimer Radrennen bildet den Abschluss des ebenfalls virtuellen BASF-Triathlon-Cup Rhein-Neckar. In den vergangenen Wochen hatte es bereits vergleichbare Wettbewerbe auf den Strecken von Neustadt-Mußbach, Ladenburg und Heidelberg gegeben – teilweise mit prominenter Besetzung. So nahm etwa die amtierende Weltmeisterin, Hawaii-Siegerin Anne Haug, am Heidelberger Rennen teil.

Die internationale Konkurrenz am Sonntag wird von Emma Pallant angeführt. Die 31-jährige Britin war 2017 Vize-Weltmeisterin über die Ironman-70.3-Distanz und ist zweifache Duathlon-Weltmeisterin. Favorit bei den Herren ist Maximilian Sasserath vom Team Nikar Heidelberg, der alle drei bisherigen Radrennen gewonnen hat.

Sportinteressierte können das virtuelle Radrennen zwischen 9.15 und 12.20 Uhr in einem Live-Stream verfolgen. Gefilmt wird in der Schwetzinger Wollfabrik, wo Peter Brandmüller den TSV Amicitia vertritt. Im Laufe des Vormittags soll es auch Übertragungen aus Viernheim geben. Dabei treten unter anderem Interviewgäste auf, und gleich mehrere Triathleten des TSV Amicitia sind bei ihrem „Heimrennen“ zu beobachten. su

Info: https://www.youtube.comwatch?v=C9pDoIBZ4Xg

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.08.2020