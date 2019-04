Spannendes Derby

Viernheim.. Alles hat bekanntlich ein Ende, auch Erfolgsserien im Fußball. So erwischte es den Mannheimer Kreisligisten TSV Amicitia nach zuvor elf Spielen ohne Niederlage am vergangenen Sonntag, als das Team sein Heimspiel gegen den FV 08 Hockenheim mit 2:3 verlor. Am heutigen Samstag (18 Uhr) wartet bei der Reserve der TSG Weinheim 2 eine spannende Aufgabe auf die Jungs von Trainer Uwe Beck, denn Nachbarschaftsderbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze.

Weinheim ist nach drei Siegen in Folge ans rettende Ufer geklettert und steht derzeit auf Rang elf, allerdings nur einen Zähler vor dem FV 08 Hockenheim, der sich auf dem Relegationsplatz befindet. Seit der Trennung von Trainer Lars Weidmann ging es unter der Leitung des Trainerduos Volkan Erdinc/Volkan Koca aufwärts. Allerdings lag dies auch daran, dass zuletzt immer wieder einige Akteure aus dem Verbandsliga-Kader zum Einsatz kamen. Das dürfte auch in der heutigen Partie der Fall sein.

Für den TSV Amicitia endete die Aufholjagd in Richtung Tabellenspitze am vergangenen Sonntag durch eine Heimniederlage abrupt. Das ist allerdings kein Beinbruch, denn die junge Mannschaft rangiert mit 34 Punkten weiter auf Platz fünf. „Wir müssen einfach unsere Torchancen wieder effektiv nutzen, das war auch gegen Hockenheim das Manko. Jetzt wollen wir diesen Ausrutscher umgehend reparieren“, sieht Trainer Uwe Beck sein Team hoch motiviert.

Das Hinspiel gewann das Team aus der Zweiburgenstadt mit 3:1, danach aber ging es eher abwärts, während die Viernheimer ihre Erfolgsserie starteten. JR

