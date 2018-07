Spannendes Duell mit den Teamkollegen

Anzeige

Viernheim.. Auch außerhalb der Punktspielsaison sind die Jugendmannschaften der BG Viernheim-Weinheim im Einsatz. So traten Spieler der Jahrgänge 2004 bis 2006 nun beim 19. Internationalen Bauhaus-Turnier in Speyer gleich in zwei Mannschaften an.

Vier junge Sharks standen in der Bezirksauswahl Rhein-Neckar, die sich mit der Turnierteilnahme auf die Lehrgänge zur Sichtung für den baden-württembergischen Landeskader vorbereitete. Nach einer knappen Halbfinalniederlage (31:34) gegen die luxemburgische Mannschaft aus der Gemeinde Bertrange erreichte die Auswahl letztlich den vierten Platz im Turnier der Altersgruppe U 14.

Mehrere Gastspieler

Die BG selbst trat in dieser Altersgruppe mit einem durch Gastspieler aus Bensheim und Heidelberg-Kirchheim verstärkten Team an. Gleich im ersten Spiel gab es Spannung pur. Das Spiel gegen den Nachwuchs des Bundesligisten Frankfurt Skyliners ging hin und her, kein Team konnte sich im Spielverlauf entscheidend absetzen. So musste die Verlängerung nach dem 36:36 die Entscheidung bringen. Hier war das Glück auf der Seite der Sharks, durch „Golden Basket“ gewannen sie das Spiel schließlich mit 38:36 Punkten. Anschließend siegte das Team klar mit 50:24 gegen die Vertreter des USC Freiburg und musste sich im letzten Gruppenspiel dem späteren Turniersieger Stuttgart Eagles nach starkem Kampf mit 36:48 geschlagen geben.