Spannendes Leben auf dem Bauernhof

Viernheim.Wenn Bäume sich mit farbenprächtigen Kronen zeigen und die Blätter beginnen, raschelnd auf den Boden zu fallen, hat der Herbst Einzug gehalten. Passend hierzu haben Erzieher und Hortkinder des AWO-Familienzentrums in der Kirschenstraße ein ereignisreiches Herbstferienprogramm auf die Beine gestellt. Zwei Wochen lang stand alles unter dem Motto „Rund um die Natur“.

Wie in den vergangenen Jahren standen zahlreiche und abwechslungsreiche Aktivitäten auf dem Programm. Dieses wurde im Vorfeld gemeinsam von Kindern und Erziehern vorbereitet. Das Ergebnis der Überlegungen war unter anderem die im Kindergarten gefeierte „Ernte-Dank-Woche“. In dieser Zeit wurden von den Kleinsten eifrig Kürbisse geschnitzt und Äpfel gepflückt.

Kühe und Kälber gefüttert

In der ersten Woche des Herbstferienprogramms besuchten die Kinder den Milchbauernhof der Familie Jöst in Lorsch. Dort wurden sie nicht nur mit frischer, warmer Milch verköstigt und durften die zahlreichen Kühe und Kälber füttern, sondern sie erfuhren auch allerlei Wissenswertes über die Tiere und den Ablauf auf dem Bauernhof. Zum Abschluss des Bauernhofbesuchs konnten sich die Kinder an der hauseigenen „Milchtankstelle“, die sich allgemeiner Beliebtheit erfreute, frische Milch abholen und mit nach Hause nehmen.

Höhepunkt der zweiten Ferienwoche war ein Besuch auf der Schafweide der Familie Renner. Dort konnten die Kinder die Schafe und Hühner der Familie füttern und streicheln. Auf dem großen Gartengelände der Familie sammelten die Kleinsten Nüsse und Gemüse. Das Ergebnis der Ernte wurde im Anschluss für eine leckere Gemüsesuppe genutzt, die natürlich auch sofort verköstigt wurde.

Das Ende der zweiten Ferienwoche verbrachten die Kinder im Familienzentrum. Dort wurde Gemüsesuppe gekocht und Waffelteig vorbereitet, um diese während des großen Markttages – der gleichsam auch den Abschluss der „Ernte-Dank-Woche“ darstellte – den zahlreichen interessierten Gästen zu servieren.

Zu diesem Anlass verkauften die Kinder auch die während der beiden Wochen gebastelte Herbstdekoration sowie selbst bedruckte Stofftaschen. Abgerundet wurde das Ferienprogramm durch zahlreiche Radtouren und einen Besuch in der Waldsporthalle. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019