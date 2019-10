Spannendes Lokalderby

Viernheim.. „Leimen hat verdient gewonnen“, kommentierte Robin Zimmermann die knappe 75:82-Niederlage der BG Viernheim-Weinheim. In einem packenden Lokalderby unterlag die Heimmannschaft dem weiterhin ungeschlagenen Aufsteiger KuSG Leimen. Von der ersten Minute an entwickelte sich ein hochklassiges Duell der beiden Mannschaften, die das ganze Spiel über auf Augenhöhe agierten.

In der ersten Halbzeit zeigten sich die Sharks vor allem von außen sehr treffsicher: Baragiola eröffnete mit einem erfolgreichen Dreipunktwurf das Spiel, und auch Kreutzer traf insgesamt viermal von jenseits der Linie. Da aber auch die Leimener mit einer nahezu optimalen Quote abschlossen und im zweiten Viertel mit mehr Energie agierten, lag die BG zur Halbzeit mit 42:45 im Rückstand.

In der zweiten Hälfte verteidigen beide Teams noch intensiver, wodurch die Sharks das dritte Viertel mit 17:12 gewinnen und mit einem kleinen Vorsprung ins Schlussviertel gehen konnten (59:57). Fünf Minuten vor Ende lagen die Hausherren sogar mit sechs Punkten in Führung, aber dann zog Leimen die Verteidigung an. Das setzte die Spieler der BG enorm unter Druck, die Sharks produzierten viele Fehler.

In der letzten Minute lagen die Gäste mit zwei Punkten in Führung, und die Sharks versuchten, den Gegner mit schnellen Fouls zu stoppen. Aber auch dieses taktische Mittel nutzte nichts mehr, die KuSG Leimen baute ihren Vorsprung auf sieben Punkte aus. „Die Pressverteidigung und die zugelassenen Offensivrebounds haben uns das Spiel gekostet“, sagte Zimmermann nach Ende der spannenden Partie.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (14 Punkte), Salvatore Baragiola (12/1 Dreier), Lukas Kreutzer (12/4), Maurice Martin (11), Sebastian Geister (7), Patrick Dörr (7), Victor Habrich (6), Dogukan Ceneli (4), Arne Grobrügge (3), Markus Almenäs, Simon Freudenberg, Dean Spencer. su

