Spannendes Viertelfinale

Viernheim.. Mit drei Viertelfinalpartien des badischen Pokalwettbewerbs starten die Fußballerinnen des TSV Amicitia in das Pflichtspieljahr 2020. Im Einsatz sind die erste Frauenmannschaft sowie zwei Juniorinnenteams. Die Oberliga-Frauen treten am Sonntag, 1. März, im Viertelfinale bei der SG Heidelberg-Kirchheim an.

Kirchheim hatte in der zweiten Runde keine Mühe beim VfB Gartenstadt und gewann mit 7:0. Deutlich schwerer taten sich die Heidelbergerinnen im Achtelfinale. Beim 1. FC Ersingen ging es in die Verlängerung, ehe sich die SGK mit 4:2 durchsetzte. Der TSV Amicitia stieg als Oberligist erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein und feierte einen 3:0-Erfolg beim VfK Diedesheim. Das Team von Patrick Kloskalla und Markus Rohr möchte ins Halbfinale einziehen. Spielbeginn ist um 12 Uhr.

Die B- und C-Juniorinnen spielen am Samstag, 29. Februar, ihre Pokalpartien, beide gegen Post Südstadt Karlsruhe. Während die C-Juniorinnen Heimrecht haben, müssen die älteren Mädchen nach Karlsruhe fahren. Die C-Mädchen sind mit einem 1:0-Erfolg über SpVgg. Wallstadt ins Pokalgeschehen gestartet. Im Achtelfinale gab es ein 1:0 gegen SV Kickers Büchig. Das Viertelfinale wird um 13.30 Uhr an der Lorscher Straße angepfiffen.

Beide Teams der B-Juniorinnen sind erst im Achtelfinale in den Wettbewerb eingestiegen. Der TSV Amicitia gewann mit 2:0 bei der SpVgg. Ketsch. Der Verbandsligist und der Oberligist treffen um 15 Uhr in Karlsruhe aufeinander und spielen um den Einzug ins Halbfinale. su

