Viernheim.Der Titelverteidiger hatte das Nachsehen: Im Endspiel des 21. Helmut-Osada-Cups gewann die SG Heddesheim mit 27:23 gegen die HSG Worms und sicherte sich den Sieg bei dem Vorbereitungsturnier für Handballherren. Drei Tage lang war hochklassiger Handballsport in der Rudolf-Habrig-Halle geboten, mit spannenden Spielen und teilweise ganz knappen Ergebnissen.

135 Helfer der Handballer hatten alle Hände voll zu tun – an der Zeitnahme, am Sprecherpult, als „Wischer“, an der Bonkasse, in der Getränkegondel oder in der „Bruzzelkisch“ mit Pommes und Pasta. Der Handballer-Biergarten war stets gut gefüllt und erlebte am Sonntag noch einmal einen Aufschwung: zum Frühschoppen spielte „Musik hoch 3“ – Stadtorchester Viernheim, Musikverein „Die Herolde“ und Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr – und sorgte für beste Unterhaltung vor der Halle. Meistens tummelten sich die Handballfans aber doch in der Halle und verfolgten das Treiben auf dem Spielfeld.

In der ersten Vorrundengruppe leistete sich der große Turnierfavorit TV Großsachsen im Gruppenspiel gegen die Heddesheimer eine Niederlage und musste das letzte Gruppenspiel abwarten. Hätte der TSV Amicitia Viernheim die SGH mit mindestens vier Toren besiegt, wäre der TV ins Finale eingezogen. Weil die Heddesheimer das Derby aber knapp für sich entschieden, sicherte sich die SG die Endspielteilnahme und der TVG spielte das kleine Finale. Der TSV Birkenau, wie die Gastgeber bei allen 21 Auflagen des Helmut-Osada-Cup dabei, musste sieglos zurückfahren.