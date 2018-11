Spannung in der Badenliga

Viernheim.Im Bowlingsport auf Landesebene waren der vierte Spieltag der Badenliga und der fünfte und somit vorletzte Spieltag der Saison für die erste und zweite Landesliga angesetzt. Austragungsorte waren für die Badenliga Damen die Bahnen in Mannheim Neckarau, für die Badenliga Herren Pforzheim und für die beiden Landesligen die Bahnen in Viernheim. In der Badenliga Damen konnte sich Eintracht Käfertal mit drei Siegen in fünf Spielen weiter vom Tabellenende absetzen. Mit den von ihnen erzielten 3423 Pins waren sie nach Pins zweitbestes Team des Tages.

Eintracht Käfertal:Fanja Kowalski (995 Pins), Cornelia Süß (868), Ingeborg Glück (838), Daniela di Nunzio (439/3 Spiele) und Heike Parthenschlager (283/2).

In der Badenliga Herren spitzte sich der Kampf um die Tabellenführung zu. Der Erste Germania Mannheim büßte durch vier Niederlagen und ein Remis seinen Vorsprung deutlich ein. Das BC Team 89 Viernheim war mit 9222 Pins und sieben erfolgreichen Spielen beste Mannschaft des Tages und konnte sich mit seinen erzielten 24 Punkten in die Verfolgergruppe einreihen.

Aus Abstiegszone gespielt

BC Royal, nach Pins drittbeste Mannschaft des Tages, entschied mit den erzielten 8754 Pins fünf Begegnungen für sich. Mit 17 Punkten aus Spielen und Bonus, setzte sich das Team im oberen Mittelfeld fest. BTT Viernheim hat sich an diesem Wochenende, mit 8306 Pins und nur fünf Punkten aus Pins und Bonus, endgültig in die Abstiegszone gespielt. BTT liegt inzwischen 17 Punkte hinter dem siebten Tabellenplatz auf dem vorletzten Rang.

BC Team 89: Andreas Kowalski (1928 Pins), Sascha Birk (1905), Stefan Lurk (1872), Uwe Weßling (1785), Jens Griener (1366/7 Spiele) und Oliver Stamm (366/2).

BC Royal: Peter Blaesing (1903 Pins), Thorsten Knoll (1834), Robert Schroth (1620), Bernd Frey (1482/8 Spiele), Hans Peter Eberspach (1363/7) und Uwe Kolbenschlag (552/3).

BTT: Hans Peter Wegener (1631 Pins), Patrick Keil (1623), Nicolas Riesner (1591), Tim Lindacher (1342/7 Spiele), Eric Schanze (969/6) und Andreas Peper (678/4).

Sechs mal erfolgreich

In der ersten Landesliga hatte die Mannschaft von Don Bosco Grün-Schwarz den Vorteil eines Heimspiels. Sie erzielte zwar nur 5094 Pins, war damit aber in sechs der sieben Spiele erfolgreich. Die so erkämpften sechs Punkte Vorsprung zum zweiten Abstiegsplatz könnten sich am letzten Spieltag noch als wertvoll erweisen, die Abstiegsgefahr ist damit aber weiterhin nicht gebannt.

Don Bosco Grün-Schwarz: Marcel Jung 1276 Pins, Werner Gehring und Michael Lauser jeweils 1274, Thomas Ehrhardt 771/4 Spiele und Matthias Gehring 499/3.

In der zweiten Landesliga konnten die in Abstiegsgefahr stehenden BC Angels den Heimvorteil nicht nutzen. Sie konnten zwar 4710 Pins erzielen und damit drei Spiele für sich entscheiden, die daraus resultierenden zehn Punkte für Pins und Bonus verbesserten die Lage am Tabellenende aber nicht.

BC Angels: Andreas Schindler (1241 Pins), Andreas Preiser (1198), Gerd Kugler (2258) und Thomas Jung (1113). red

