So sollten bei „Pretty Women“ Wassermelonen mitgebracht werden. Dafür gab es kleine Geschenke, für das größte Exemplare sogar einen Sonderpreis.

Beim Kultstreifen „Baywatch“ wurden Zuschauer ausgezeichnet, die mit roten Badeshorts oder im roten Badeanzug der kalifornischen Strandretter erschienen sind. Bei einem Strandlauf in Zeitlupe, wie man aus der beleibten TV-Serie her kennt, ermittelten die Besucher den Sieger, der mit zehn Kinogutscheinen plus Verpflegung belohnt wurde. Auch das gemeinsame Facebook-Gewinnspiel von Kinopolis und Rhein-Neckar-Zentrum läuft weiter. Es gibt Plätze in der Loge zu gewinnen, in der auch Snacks und Getränke gereicht werden.

Noch bis Sonntag laufen beliebte Filmklassiker:

2. August um 21.30 Uhr „Ziemlich beste Freunde“.

3. August um 21.30 Uhr „Pretty Woman“.

4. August um 16 Uhr „Die Schöne und das Biest“.

4. August um 21.15 Uhr „Marvel’s The Avengers“.

5. August um 21.30 Uhr „Ich Einfach unverbesserlich 3“. JR

Donnerstag, 02.08.2018