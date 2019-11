Spaß am Spiel steht im Mittelpunkt

Viernheim.Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Tennisclub Viernheim sein Fun-Turnier. Anmelden konnten sich Damen und Herren im Alter von 30 bis 50 Jahren. Bedingung war lediglich die Club-Mitgliedschaft. Als Startgeld sollte jeder Teilnehmer einen Beitrag für das Imbissbuffet zusteuern. So fanden sich 16 Spieler ein, die miteinander in der Tennishalle beim Begegnungen im Doppel oder am reichhaltigen Imbissbuffet Spaß hatten. Für einige ging es beim Turnier vorrangig um das Kennenlernen anderer Spieler und das Sammeln von ersten Erfahrungen. Manche der fortgeschrittenen Spieler lieferten sich auch hart umkämpfte Sätze mit vollem Einsatz. Trotzdem standen der Spaß und das Zusammensein im Mittelpunkt des Abends. Die Gruppe war sich schnell einig: Das Fun-Turnier sei wiederholungswürdig. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.11.2019