Spaß beim adventlichen Reiten

Viernheim.Bereits seit vielen Jahren bildet das traditionelle Weihnachtsreiten für die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins (RuF) den Abschluss eines ereignisreichen Jahres. So sorgten die verkleideten Reiter bei ihren liebevoll gestalteten Choreographien in der Reithalle bei den zahlreich erschienenen Gästen für leuchtende Augen. Zu Weihnachtsklassikern wie „Rudolph the red-nosed reindeer“ oder „All I want for Christmas is you“ führten die Reiter ein bunt gemischtes Programm auf, neben Dressur- und Springreiten zeigten die Kinder beim Voltigieren auch einige Kunststücke.

Viele der jungen Vereinsmitglieder hatten gemeinsam mit ihren Trainerinnen bereits seit vielen Wochen für ihre Auftritte geübt. Entsprechend stolz präsentierten die Kinder dann auch ihre Choreographien. So traten acht Mädchen komplett in Engelsverkleidung auf und begleiteten dabei das Pferd „Bobbel“ samt Reiterin in die Halle. Die kleinen Engel stellten sich dann in verschiedenen Formationen auf und spannten ihre an den Armen befestigten Flügel auf, während „Bobbel“ gekonnt um die Kinder herum trabte. In einer weiteren Formation standen die Engel für das Pferd Spalier und ließen es mehrmals durch die Gasse hindurchlaufen.

Die Voltigiergruppe mit den jungen Nachwuchsreiterinnen zeigte daraufhin ebenfalls ihr Können. Ganz frei von Lampenfieber konnten die Mädchen hier in Begleitung ihrer Trainerinnen vor den Augen ihrer Eltern und Geschwister das Auf- und Absteigen auf die Ponys sowie einfache Kunststücke vorführen. Dabei trabten die Ponys langsam im Kreis, während die Kinder auf dem Rücken der Tiere kleinere akrobatische Übungen darboten.

Fortgeschrittene Kunststücke zeigten danach die „Oldies“ der Voltigierer auf dem Bock. Dabei präsentierten die erwachsenen Reiterinnen und Reiter anspruchsvolle akrobatische Einlagen wie Handstand und Kopfstand, außerdem zeigten sie auch zu zweit und zu dritt auf dem Bock einige beeindruckende Figuren. Beim Abgang vom Bock konnte das Publikum zudem ein Rad und einen Salto auf die Weichbodenmatte bestaunen.

Weihnachtlich geschmückt trat auch eine Dressurgruppe bestehend aus zehn Pferden samt Reiterinnen auf, dabei begeisterte die Gruppe das Publikum mit einer schönen Choreographie und einem dynamischen Auftritt. Die Reiterinnen traten mit Zipfelmütze, rotem Oberteil und weißen Reiterhosen auf, auch die Pferde kamen mit roten LED-Leuchten am Sattel sowie roten Mützen bekleidet sehr weihnachtlich daher. Auch die Springreiter waren bei der Weihnachtsshow in der Reithalle vertreten, vier Reiterinnen absolvierten hintereinander Sprünge über die aufgebauten Hindernisse.

Zum Abschluss der Veranstaltung durften sich alle Kinder in der Halle über eine Bescherung freuen, der Nikolaus hatte auch in diesem Jahr für alle Kinder wieder kleine Präsente vorbereitet. Einen besonderen Auftritt hatte außerdem noch das 27 Jahre alte Pony „Nico“, nach vielen Jahren im Dienst als Schulpferd darf das Tier nun seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Zu diesem Anlass durfte „Nico“ eine Ehrenrunde durch die Halle drehen und den Applaus des Publikums genießen. Die Besucher konnten sich an Glühwein und warmen Speisen erfreuen und am Ende gut gelaunt den Heimweg antreten. fds

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018