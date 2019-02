Spaß dominiert bei Clubmeisterschaft

Viernheim.Die gemeinsame Freude am Tennis steht beim TC Viernheim an oberster Stelle. Als erster Test für die anstehende Saison fanden kürzlich die TC-Doppel-Clubmeisterschaften statt. Sowohl in der Damen- als auch in der Herren-Konkurrenz standen sich die Spieler mit guter Laune und Spaß am Spiel gegenüber.

Die insgesamt 24 Teilnehmer spielten dabei zunächst in einem Gruppensystem gegeneinander, ehe die besten vier Teams um den Doppel-Pokal kämpften. Dabei sahen die Zuschauer spannende Matches und kuriose Ballwechsel, auch wurde viel gelacht. Bei den Damen konnten sich Laura Beck und Antonia Esterle, bei den Herren Björn Tihelka und Sven Peterhänsel durchsetzen.

Das Breitensport-Team bedankt sich bei allen für ein wieder gelungenes Turnier. Die nächste Veranstaltung lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Am Dienstag, 26. Februar, findet der Kinderfasching statt, auch wird es am Samstag, 2. März, ein Damen-Spaß-Turnier geben. red

