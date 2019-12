Spaß, Schweiß, Spenden und tolle Musik

Viernheim.Jede Menge südamerikanische Rhythmen, jede Menge Spaß und gute Laune und am Ende die Gewissheit, sportlich aktiv gewesen zu sein und dabei auch noch ein soziales Projekt unterstützt zu haben: Die rund 50 Teilnehmer an der Zumba-Party der TSV-Amicitia-Turnabteilung verwandelten die TSV-Halle in eine riesige Tanzfläche und bewiesen dabei außerordentliches Durchhaltevermögen.

Allen voran die drei Viernheimer Zumba-Trainerinnen Katja und Kerstin Fleck sowie Susanne Spatz, die diesmal von Kerstin Janz und Maria Odolfo unterstützt wurden. Von der Bühne aus gaben sie Schritte und Bewegungen vor und motivierten die Tänzerinnen – es waren aber auch einige Männer dabei – immer wieder aufs Neue.

Unkomplizierte Hilfe

Am Eingang stand eine Spendenbox, deren Inhalt an die Rheinauer Hilfsorganisation GlücksPaten übergeben wird. Der Mannheimer Verein kümmert sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche, die in diesem Stadtteil an der Armutsgrenze leben. Er ermöglicht unterschiedliche Freizeit-, Sport- und Kulturaktivitäten, besorgt für Weihnachten sogar noch Geschenke. Die GlücksPaten springen immer dann ein, wenn unkompliziert Hilfe benötigt wird.

In der TSV-Halle lautete das Motto „Viel Spaß, Schweiß und tolle Musik“. Die Benefizveranstaltung hat mittlerweile Tradition und findet immer zahlreiche Mitmacher. Das liegt natürlich auch daran, dass die Zumba-Kurse des TSV Amicitia stets gut besucht sind.

Neben vielen lateinamerikanischen Songs sorgten Stücke wie „Last Christmas“, „Santa Baby“, „All I Want For Christmas“ und „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ für vorweihnachtliche Stimmung und bei „Shake, Rattle And Roll“ lag jede Menge Dynamik, aber auch viel gute Laune in den Tänzen. Diese Stimmung soll sich im kommenden Jahr fortsetzen, wenn wieder neue Kurse gestartet werden.

Neueinsteiger können im Januar die Angebote der Turnabteilung bei „Fit ins neue Jahr“ in kostenlosen Schnupperstunden ausprobieren. Die Kurse beginnen am Dienstag, 7. Januar, mit „Fit in den Tag“ (9 bis 10 Uhr), „Rundum Fit mit Brasils und Theraband“ (17 bis 18 Uhr) sowie „Men’s Fit“ (18 bis 19 Uhr). Am Donnerstag, 9. Januar, starten „Sport für 60+“ (Gedächtnistraining, Hocker- und Bodengymnastik) um 9 Uhr, „Zumba Gold“ (18 bis 19 Uhr), „Strong by Zumba“ (19 bis 20 Uhr und „World Jumping“ um 20 Uhr. Mitzubringen sind saubere Hallenschuhe, Getränke und ein Handtuch sowie jede Menge gute Laune. Das Schnuppertraining ist für alle Teilnehmer, unabhängig von einer Mitgliedschaft, kostenlos. JR

