Haushaltskonsolidierung: Wir werden nicht müde, dieses Thema „alle Jahre wieder“ nach oben auf unsere politische Agenda zu setzen. Nicht zuletzt wegen der guten Arbeit von Bürgermeister und Finanzdezernent Matthias Baaß steht Viernheim finanziell wieder besser da und hat realistische Chancen, den „Schutzschirm“ verlassen zu können. Dabei wollen wir ihn weiterhin unterstützen. Dass es keinen einzigen Änderungsantrag der anderen Fraktionen zum Haushaltsentwurf des Bürgermeisters gab, zeigt, dass sein erfolgreicher Kurs parteiübergreifend mitgetragen wird. Entscheidend hierbei ist übrigens nicht zuletzt, dass die geplanten Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des Landes auch tatsächlich in dieser Höhe eintreffen.

Entwicklung der Baugebiete Bannholzgraben II und Nordwest II: Die Entwicklung des Baugebiets Bannholzgraben II steht nun an. Wir werden uns in den kommenden Monaten mit den Details des Bebauungsplans zu befassen haben. Wir bleiben dabei, dass uns hier vor allem die Schaffung sogenannten bezahlbaren Wohnraums wichtig ist, das heißt Wohnangebote für jeden Geldbeutel. Dazu braucht es auch Geschosswohnungsbau mit mindestens vier Vollgeschossen.

Ausbau von Bildungs- und Betreuungsangeboten: Die neue Kita „Entdeckerland“ in der Walter-Gropius-Allee ist vor einigen Wochen planmäßig in Betrieb genommen worden. Darüber freuen wir uns sehr. Aber dies war nur einer von mehreren erforderlichen Schritten zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Viernheim. Es zeichnet sich bereits weiterer Bedarf ab. Hierzu werden wir uns mit den anderen Fraktionen auszutauschen haben.

Wichtig ist uns außerdem ...:

... dass die neue Unterkunft der Polizei in der Innenstadt im Frühjahr 2019 übergeben werden kann und die Polizei dann baulich und technisch hervorragend ausgestattet ist.

... dass weitere private Vermieter die Gelegenheit nutzen, leerstehende Wohnungen an die Stadt zu vermieten und damit Wohnungssuchenden geholfen werden kann.

... dass die neue Drehleiter die Ausstattung der Feuerwehr zeitgemäß verbessert und der Bau von Jugendräumen für die Feuerwehr verwirklicht werden kann.

Daniel Schäfer, Fraktionsvorsitzender der SPD

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 31.01.2019