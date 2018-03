Anzeige

Viernheim.. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp, das gilt auch für Viernheim. Um das Angebot zu erhöhen, hat die Kommune unter anderem die Initiative „Vermiete doch an die Stadt“ gestartet. Immobilienbesitzer vermieten dabei ihre leer stehenden Wohnungen an die Verwaltung, die dann die Belegung übernimmt. Zur Steuerung der Preisentwicklung auf dem Markt bringt die SPD-Fraktion nun auch eine Sozialquote ins Spiel, wie sie der Mannheimer Gemeinderat auf den Weg gebracht hat. Laut Fraktionschef Daniel Schäfer will die Partei einen Antrag dazu in die kommende Stadtverordnetenversammlung einbringen. Demnach solle die Verwaltung prüfen, inwieweit das Modell der Quadratestadt auch für Viernheim in Betracht komme.

Der Gemeinderat hatte die Sozialquote bereits im vergangenen Sommer mehrheitlich beschlossen. Zuletzt legte die Verwaltung eine genau ausformulierte Anweisung vor. Stimmt das Gremium der Vorlage Anfang Mai zu, dann gilt die Quote für Mannheim.

Die Kernregelung besagt, dass bei Neubauprojekten ab zehn Wohneinheiten mindestens 30 Prozent davon als Mietwohnungen für maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter angeboten werden müssen. Für potenzielle Mieter gelten Obergrenzen beim Jahreseinkommen: etwa 47 600 Euro brutto in einem Ein-Personen-Haushalt und 67 000 Euro bei zwei Personen.