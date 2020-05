SPD-Chef tritt zurück

Viernheim.Maximilian Wohlfart hat sein Amt als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins niedergelegt. Das schrieb der Vorstand am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Kommissarisch koordiniert nun die zweite Vorsitzende Jenny Dieter die Parteiarbeit. Zur Begründung heißt es in der Pressemitteilung: „Menschlich bedauern wir den Rückzug unseres Vorsitzenden. Es gab zuvor unterschiedliche Auffassungen zwischen ihm und dem restlichen Vorstand über die Organisation der politischen Arbeit, die wir miteinander im persönlichen Gespräch ausgetauscht haben.“ Dieter wollte sich auf Anfrage nicht näher äußern. Wohlfart selbst war für den „Südhessen Morgen“ bis zum Abend nicht zu erreichen. Er war Ende April 2018 zum Vorsitzenden gewählt worden. Die in der Regel alle zwei Jahre stattfindenden Neuwahlen verschieben sich nun aber wegen des Kontaktverbots im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Der Vorstand geht für die entsprechende Jahreshauptversammlung von einem Termin „nach der Sommerpause“ aus. fhm

