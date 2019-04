SPD fordert zwei Kitas und mehr Geld

viernheim.Mehr neue Kitas, und das Land soll einen erheblichen Beitrag leisten: So lässt sich die Haltung der SPD zusammenfassen. Zur Stadtverordnetenversammlung am kommenden Donnerstag um 19 Uhr im Ratssaal bringen die Sozialdemokraten zwei Anträge ein, die sich mit dem Thema Kinderbetreuung befassen.

In einer Resolution sollen die Stadtverordneten die hessische Landesregierung auffordern, sich deutlich stärker als bisher an den Kosten der Kinderbetreuung zu beteiligen. Zudem setzt sich die SPD in ihrem Antrag dafür ein, dass Fördermittel von Bund und Land künftig ohne Nachteile für die Stadt miteinander kombinierbar sind. Unter bestimmten Umständen muss die Stadt bisher vom Bund gewährte Mittel zurückzahlen.

Jede neue Kita kostet Millionen

Auf diese Situation hatten bereits der Viernheimer Bürgermeister Matthias Baaß und sein Bensheimer Amtskollege Rolf Richter in einem offenen Brief hingewiesen. Im März hatten sie Hessens Finanzminister Thomas Schäfer, Direktor Karl-Christian Schelzke vom Hessischen Städte- und Gemeindebund sowie Stefan Gieseler als Direktor des hessischen Städtetages um Hilfe gebeten. „Jede neue Einrichtung kostet investiv mindestens drei Millionen Euro mit steigender Tendenz. Eine fünfgruppige Einrichtung schlägt zudem mit rund 800 000 Euro jährlich zu Buche“ gaben Baaß und Richter zu bedenken. Die Kommunen bräuchten deutlich stärkere Finanzhilfen als bisher, so der Tenor des Briefes, in dem die Bürgermeister für den Hessischen Städte- und Gemeindebund schrieben. Auf die Kernpunkte beziehen sich nun die Sozialdemokraten in ihrem Antrag. In einem weiteren Antrag wird sich die SPD-Fraktion zudem dafür aussprechen, parallel zu dem derzeit geplanten Neubau einer Kita in Viernheim bereits jetzt einen weiteren für die Realisierung im Jahr 2021 fest einzuplanen. Bei der Vorplanung sei dann zu entscheiden, ob eine U3-Einrichtung dringend benötigt wird oder doch eher ein Kindergarten ab drei Jahren. Wie berichtet gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Standort für die derzeit geplante Kita in der Stadtpolitik schwierig – was auch am Zeitdruck liegt. Der TSV Amicitia hat der Stadt ein Sportgelände zur Bebauung angeboten, möchte als Ausgleich aber einen Kunstrasenplatz im Waldstadion für die Vereinsaktivitäten. Der würde mindestens 500 000 Euro kosten. Ein anderes Gelände am neuen Friedhof käme laut Stadtverwaltung zwar grundsätzlich in Betracht, wäre wegen der baurechtlichen Formalitäten allerdings nicht mit einer Eröffnung im September kommenden Jahres in Einklang zu bringen. Dieses Datum will die Stadtverwaltung wegen des eklatanten Mangels an Kita-Plätzen bei weiter steigendem Bedarf einhalten. Doch die Fraktionen sind sich derzeit nicht einig, entsprechend kam es auch nicht zu einer Empfehlung in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 4. April. In der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Donnerstag im Ratssaal stehen alle Tagesordnungspunkte in Zusammenhang mit der Betreuungssituation für Kinder im Kitaalter.

