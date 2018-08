Speisen ohne feste Preise

Viernheim.Die Pfarrei St. Hildegard-St. Michael feiert an diesem Wochenende ihr Pfarrgartenfest. Los geht es heute nach der Vorabendmesse (17.30 Uhr) im Pfarrgarten neben der Michaelskirche. Beim gemütlichen Abend zum Auftakt werden Cocktails, Bratwurst sowie Koch- und Handkäse angeboten. Der morgige Sonntag hat ein besonderes Konzept – es wird ein Fest ohne feste Preise für Speisen und nichtalkoholische Getränke. Stattdessen wird eine Spende erbeten. Jeder Besucher gibt das, was er für angemessen hält. Die Planungsgruppe nimmt damit vor allem Familien mit Kindern oder sozial schwächere Mitbürger in den Blick. Das Modell wird von Sponsoren unterstützt, entweder mit einer Geldspende oder mit Naturalien.

Den Auftakt zum Pfarrgartenfest bildet der Familiengottesdienst um 10 Uhr zum Thema „Begegnung“. Die Mädchen und Jungen aus den Kindertagesstätten sind dabei eingebunden und anschließend zum Kinderprogramm mit Spielstationen eingeladen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Bratwurst, Wurstsalat mit Bratkartoffeln, Crêpes, Eis, Kaffee und Kuchen. su

