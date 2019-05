Spektakel hoch unter der Kuppel

Viernheim.Der Circus Carl Althoff gastiert noch bis Sonntag, 5. Mai, auf dem Gelände an der Wormser Straße 30. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, präsentiert der Zirkus Tiere, Clowns und Akrobaten mit kreativem Licht-Design, Kostümen und Musik. Neben einer Schlangenfrau locken etwa „Märchen aus 1001 Nacht“ mit einem orientalischen Schaubild von Feuerspielen, Fakiren, Bauchtänzerinnen und Kamelen. Auch dressierte Hunde und nordamerikanische Pinto-Pferde beleben die Manege.

Hoch unter der Zirkuskuppel präsentiert Senorita Lesley, die „Dame ohne Schwerkraft“, ästhetische Auf- und Abschwünge und elegante Drehungen. Antonio Hernandez zeigt auf einer Stange Handstände in allen Variationen, ohne jegliche Sicherung. Akrobatik an langen Bändern, sogenannten Strapaten, zeigt das Duo Spider. Mit Eleganz präsentiert das Paar außergewöhnliche Figuren und Drehungen. Aufführungen sind heute und am morgigen Freitag jeweils um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr. Heute ist Kindermitmachtag, morgen Familientag. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.05.2019