Spende ermöglicht Sport, Musik und Theater

Viernheim.Ein vielbeachtetes Geschenk ging jetzt bei der Viernheimer Lebenshilfe ein, und das hatte es in sich. Vertreter der Fitnessstudios „Venice Beach – fitness and workout“ aus Viernheim, Bensheim und Heppenheim waren in das Johannes-Schrey-Haus gekommen, um den stattlichen Spendenscheck in Höhe von 1800 Euro zu überreichen.

Dabei informierten sich die Fitnessfachleute eingehend über die Arbeit des Vereins Lebenshilfe, der bekanntlich Menschen mit Behinderung betreut. „Solche Beträge bekommen wir nicht alle Tage, damit können wir ganz schön viel anfangen“, bedankte sich Lebenshilfe-Chef Robert Miltner für die Unterstützung. „Wir haben verschiedene Projekte, die mit Sport, Musik und Bowling zu tun haben, aber auch ein Theaterprojekt. Hierfür fallen natürlich Kosten an, die durch Spenden abgedeckt werden. Die meisten Angebote können deshalb kostenlos genutzt werden. Nur selten wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben“, betont Robert Miltner.

Langjähriges Engagement

Die Fitness-Kette „Venice Beach“ unterstützt schon seit vielen Jahren soziale Einrichtungen. Speziell während der Weihnachtszeit wird bei Mitgliedern und Mitarbeitern Geld für die Spendenaktion „Hand aufs Herz“ gesammelt. Dabei kommen immer wieder ordentliche Beträge zusammen. Mittlerweile werden Einrichtungen nach regionalen Gesichtspunkten bedacht. Im Bereich Bergstraße fiel die Wahl auch auf die Lebenshilfe Viernheim.