Spende für Afrikaverein statt Geburtstagsgeschenken

viernheim.Anlässlich zweier „runder“ Geburtstage haben die Geburtstagsgäste statt Geschenken eine Spende von 900 Euro für den Verein Focus zusammengetragen, motiviert von dem Wunsch, dass das Geld der Förderung der Schulbildung in Silly und Umgebung zur Verfügung gestellt werde. Das teilt der Verein mit. Das Lehrerehepaar aus dem Odenwald, das anonym bleiben möchte, begleitet seit Jahren die Arbeit des Vereins mit großem Wohlwollen und sieht darin einen sehr wertvollen Beitrag für die Eigenentwicklung in einem afrikanischen Land. „Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft Afrikas“ so das Ehepaar bei der Übergabe.

„Es wäre schön, wenn manche unserem Beispiel bei ähnlichen Anlässen folgen würden“, so die Anregung der Spender. Kernaufgabe des Vereins Focus ist die Förderung der Partnerschaft zwischen Viernheim, Satonévri und der Gemeinde Silly in Burkina Faso / Afrika.

Focus steht für Freundschaft, Offenheit, Cooperation, Unterstützung für Satonévri und Silly. Der Verein ist engagiert bei Schul- und Berufsbildung, Gesundheitswesen und Wasserversorgung vor Ort. So wurden Brunnen gebohrt und Bäume an Schulen gepflanzt. Spenden an denViernheimer Verein sind möglich unter Focus e.V., IBAN: DE29 5095 1469 0003 0279 87, bei der Sparkasse Starkenburg. Bei Angabe von Name und vollständiger Adresse wird eine Quittung ausgestellt. red

Info: Weitere Informationen unter focus-viernheim.de

