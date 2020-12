Spende statt Geschenken

Viernheim.Schreinermeister Volker Friderich und seine Frau Barbara unterstützen schon seit einigen Jahren in der Adventszeit wohltätige Einrichtungen. Anstelle kleiner Aufmerksamkeiten für Geschäftspartner und Bekannte spendet die Bau- und Möbelschreinerei Geld für einen guten Zweck.

Nun übergab das Ehepaar 500 Euro an Vertreter des noch recht jungen Vereins „Stand up for Africa“, der sich um Projekte im Norden von Namibia kümmert. „Wir waren selbst schon für einige Tage vor Ort und wissen also um die Nöte der Menschen dort. Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch verschiedene Projekte besuchen und uns von der Effektivität der Hilfsmaßnahmen überzeugen. Das Geld ist also gut angelegt“, erklärten die Spender, die seit fast 35 Jahren den Familienbetrieb führen.

Armutskreislauf durchbrechen

Der Verein Stand up for Africa besteht seit gut einem Jahr. Er unterstützt Projekte der Kavango Community Development Foundation in der Kavango-Region im Norden Namibias. Damit soll für die Menschen dort eine Zukunft mit Bildung und Ausbildung geschaffen werden. So sollen sie den Armutskreislauf aus eigener Kraft durchbrechen können. „Dafür benötigen wir natürlich solche Zuwendungen, denn das Bistum Mainz zahlt nur das Personal und die Verpflegung der Kinder. Der nicht unbeträchtliche Rest muss über Spenden abgedeckt werden. Deshalb herzlichen Dank“, so Waltraud Träger-Bugert aus dem Vorstandsteam.

Der Kontakt mit den Verantwortlichen in Afrika beschränkt sich derzeit auf Telefonate, Mailverkehr und Videokonferenzen, sofern das Internet in Namibia funktioniert. „Reisen sind dagegen nicht möglich, was sehr schade ist. Denn der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig“, erklären die Viernheimer Akteure. JR

