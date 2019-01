Spende und Küsse zum Abschied

Viernheim.. Von der Kirchenorgel ertönt der Tusch, als mit Pfarrer Angelo Stipinovich und seinem evangelischen Kollegen Pfarrer Markus Eichler auch die närrischen Abordnungen einziehen.

Den Abendgottesdienst in der Michaelskirche feiern Prinzessin Yvonne I. von den Großen Drei und Prinzessin Selina I. aus dem Hause Ellemiller mit ihren Elferräten mit. Denn inzwischen ist es Tradition, dass sich die Narren der Großen Drei – immerhin ein Zusammenschluss der katholischen Jugend – und des Clubs der Gemütlichen während der Kampagne zum Fastnachtsgottesdienst treffen. Denn was in der närrischen Zeit mitunter vergessen wird: Ohne Kirche, ohne Christentum gäbe es keine Fastnacht.

In diesem Jahr wurde der Fastnachtsgottesdienst erstmals unter Mitwirkung eines evangelischen Pfarrers gefeiert. Pfarrer Ignatius Löckemann, der in den letzten Jahren diesen besonderen Gottesdienst zelebriert hatte, saß diesmal in den Bänken – und zwar in der Uniform der Mainzer Ranzengarde.

Predigt über politische Ereignisse

Pfarrer Stipinovich ging in der Predigt auf die „fünfte Jahreszeit“ ein. Die Fastnachtszeit solle sich eigentlich vom normalen Alltag abheben. „Aber in der heutigen Zeit ist ja gar nichts mehr normal“, verwies Stipinovich auf Trumps Mauerbau oder die Brexit-Verhandlungen, die eben keineswegs eine närrische Fastnachtsidee seien.

Am Ende des Gottesdienstes gab es für die beiden Pfarrer nicht nur den jeweiligen Jahresorden der Vereine. Die Großen Drei überreichten Pfarrer Stipinovich zudem einen Spendenscheck über 1444,44 Euro für die Kavango Community Development Foundation in Namibia. „Du hast die Großen Drei immer unterstützt“, bedankt sich Philipp Haas, nicht nur Kommandant der Ehrengarde, sondern auch Vorsitzender des Trägervereins, beim Pfarrer, dessen Amtszeit in Viernheim in wenigen Tagen zu Ende geht.

Der Spendenbetrag stammt aus den Einnahmen des vorweihnachtlichen Hoffestes, zu dem das Kreativteam der Großen Drei eingeladen hatte, und aus dem Erlös des Weihnachtsmarkts. Elferrat, Ex-Prinzessinnen, Red Maries und G3-Kreativ sorgten bei ihren Standdiensten für volle Kassen. Die Ehrengarde rundete den Betrag auf eine närrische Summe auf.

Auch der CdG-Vorsitzende Karl Reuter hatte ein Spendenkuvert für Pfarrer Stipinovich dabei. „Es werden wohl die letzten Orden sein, die Du in Viernheim bekommst“, bedauerte er den Weggang des Pfarrers. Künftige Jahresorden könne man ihm auch gern nach Namibia schicken, entgegnete der Pfarrer. Und die dazugehörigen Küsschen der Prinzessinnen holte sich Angelo Stipinovich gleich „auf Vorrat“ ab. su

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.01.2019