Spenden für Schulprojekte

Viernheim.. Mit Glühwein und Kürbissuppe etwas Gutes tun: Der Freundeskreis Yaa Soma hatte wieder zum Fest in den Hof von Familie Winkenbach in der Steinstraße eingeladen, um mit dem Erlös des Abends seine Schulprojekte in Burkina Faso zu unterstützen. Der Viernheimer Verein arbeitet ausschließlich auf Spendenbasis.

Das Hoffest, das inzwischen zum neunten Mal in dieser Form stattfand, diente dazu, die Kasse zu füllen – durch den Verkauf von Speisen und Getränken, aber vor allem durch den Verkauf von Kunsthandwerksartikeln aus Afrika und Viernheim. Vieles hatten die Mitglieder beim Freiwilligentag gebastelt: Geschenkverpackungen und Karten, weihnachtliche Dekorationen aus Holz und Papier, Adventsgestecke mit Kerzen, Weihnachtsbäume und Schneemänner.

Gleich zwei Beiträge leistete das AWO-Familienzentrum in der Kirschenstraße: Die Kinder der Kita trugen Lieder vor und überreichten anschließend einen Spendenscheck über rund 340 Euro. Für die jüngsten Besucher gab es neben einem Basteltisch auch einen Laternenumzug mit Martinsspiel.

Das Hoffest förderte einmal mehr das Kennenlernen und die Geselligkeit der Afrika-Freunde. Den ganzen Abend über war der Hof gut besucht, die Besucher genossen Glühwein und Suppe an den zahlreichen Tischen und Ständen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018