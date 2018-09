Spendengeld in eine Klimaanlage investiert

Viernheim.Der Rotary-Club Viernheim zählt seit Jahren zu den Unterstützern von Organisationen, Institutionen und Vereinen in der Stadt. So wurde unter anderem für die Viernheimer Tafel Brotkorb ein Lieferwagen übergeben, um Lebensmittel zu transportieren. Jetzt übergaben die Rotarier 1000 Euro an die Vesperstube im katholischen Sozialzentrum, die zur Anschaffung einer Klimaanlage verwendet wurden.

„Gerade in den Sommermonaten war es hier immer sehr heiß und die Arbeit unserer Helfer deshalb alles andere als angenehm. Aus diesem Grund wurden die beiden Klimageräte installiert“, erläuterte Pfarrer Angelo Stipinovich beim Besuch der rotarischen Delegation unter Leitung des Clubmeisters Otto-Peter Scharpf, was mit dem Geld passiert ist. Dazu gab es auch Informationen zum Sozialzentrum, wo derzeit 350 ehrenamtliche Helfer tätig sind.

Große Raumnot

„Wir platzen aus alles Nähten“ verriet Stipinovich, der anlässlich der Einweihung der Einrichtung vor einigen Jahren noch nicht an solch eine Expansion gedacht hatte. Demnächst will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) aus Platzgründen ihre Kleiderkammer erweitern. Die rotarischen Freunde wurden aber nicht nur über die Tätigkeiten im Sozialzentrum informiert, sondern durften auch die Qualität der Küche testen. Inge Adler und ihr Team hatte mit Frikadellen, Kartoffeln und Karottengemüse sowie einer leckeren Nachspeise deftige Hausmannskost zubereitet. Die Vesperstube wird vom katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB) und dem Verein Lernmobil betrieben. Jeden Freitag gibt es ein preisgünstiges Mittagessen, nicht nur für bedürftige Menschen, aber auch die Möglichkeit, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Oft werden dabei mehr als 60 Gäste gezählt. Dienstags ist Kaffee und Kuchen im Angebot. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018