Nach der symbolischen Scheckübergabe wurden die Lions-Mitglieder durch den Rohbau in der Seegartenstraße geführt. Dabei erläuterte Architekt Dieter Bugert die künftige Ausstattung der zehn Gästezimmer sowie die technischen Installationen. Unter anderem kann die Beleuchtung in den Gästezimmern per Sprachsteuerung geregelt werden. „Wir haben beim Bau von Beginn an einen hohen Standard festgelegt, weil wir den Menschen einen würdigen Lebensabend ermöglichen wollen“, betonte Pfarrer Stipinovich. Die Kapelle bildet das Herzstück des Gebäudes.

Der Lions Club will demnächst mit der nächsten Adventskalender-Aktion beginnen, deren Einnahmen dann erneut Viernheimer Einrichtungen zugute kommen sollen. Zuletzt erhielten unter anderen die Viernheimer Tafel, die Lebenshilfe, das Lernmobil sowie das Feriendomizil Spenden. Die Klasse 2000 und Lions Quest sind Beispiele für überregionale Aktivitäten des Lions Clubs, die in erster Linie der Gesundheitsförderung an Schulen dienen. Die Verantwortlichen hoffen beim Adventskalender 2018 wieder auf die Unterstützung von Privatpersonen und Viernheimer Unternehmen, damit erneut ein stattlicher Ertrag zusammen kommt. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.08.2018