Spiel gegen die Niederlande

Viernheim.. Fußballerin Linette Hofmann ist erneut in das Aufgebot der deutschen U15-Nationalmannschaft berufen worden. Die Viernheimerin wurde zum nächsten Kaderlehrgang eingeladen, der vom 19. bis 24. Mai bei Duisburg stattfindet. Höhepunkt des fünftägigen Lehrgangs ist am 23. Mai das Länderspiel Niederlande gegen Deutschland in Venray (18.30 Uhr). Zuvor stehen viele Trainingseinheiten, täglicher Schulunterricht und ein Testspiel gegen eine Juniorenmannschaft auf dem straffen Zeitplan für die 22 U15-Mädchen, die für Deutschland zum Einsatz kommen wollen.

Für Linette Hofmann wäre es der sechste Länderspieleinsatz. Bislang stand das Talent bei allen fünf Länderspielen der U15 in dieser Saison auf dem Platz. Das Team von Bundestrainerin Bettina Wiegmann hat dabei eine hervorragende Bilanz aufzuweisen: Fünf Spiele, fünf Siege, 16 Tore und nur ein Gegentreffer stehen für die Spielerinnen des Jahrgangs 2004 und 2005 zu Buche.

Linette Hofmann wird mit ihren Nationalmannschaftskolleginnen, darunter zwei weitere Spielerinnen aus dem Badischen Fußballverband, alles daran setzen, auch das sechste Spiel erfolgreich zu gestalten und mit einem Sieg aus Holland heimzukommen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 13.05.2019