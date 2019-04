Viernheim.Im Programm von „Chaiselongue – Kunst und Soziales“ tritt am Samstag, 11. Mai, der aus Viernheim stammende Mentalmagier Christian Fontagnier auf. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, lautet der Titel seines ab 19.30 Uhr im Treff im Bahnhof (TiB) präsentierten Programms „Das Spiel mit den Gedanken – Mentalmagie“. Fontagnier ist seit mehr als 15 Jahren auf der Bühne als Mentalmagier tätig.

Teilnahme an RTL-Sendung

Unter anderem nahm er 2015 an der RTL-Sendung „Das Supertalent“ teil. Fontagnier bezieht das Publikum ein. So lässt er zum Beispiel die Handys ihm unbekannter Zuschauer klingeln. Oder er nennt die Zahl, die jemand gewürfelt hat, ohne sie gesehen zu haben. Karten kosten im Vorverkauf im Rathausfoyer oder unter chaiselongue-viernheim.de 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. red

