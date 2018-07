Anzeige

Viernheim.Pulsierende Adern, triefender Schweiß, schonungsloses Taktieren. Dann der Matchball. Angelique Kerber hat in einem sensationellen Finale Wimbledon gewonnen. Wir wollten wissen: Gibt es einen „Angie-Effekt“ bei Tennis-Vereinen der Region? Denn erfolgreiche Sportler haben bekanntermaßen viele Fans und motivieren Nachahmer.

Den Zusammenhang zwischen verstärkter medialer Präsenz deutscher Tennisstars – wie etwa seit 2016 Kerber und Alexander Zverev –und dem Mitgliederwachstum in Vereinen sei eher gering. Das sagt Sven Peterhänsel, Erster Vorsitzender des TC Viernheim. „Wir konnten zwar im letzten Jahr einen Zuwachs von etwa drei bis vier Prozent bei unseren Mitgliedern verzeichnen“, erklärt Peterhänsel. „Tennis ist hier definitiv auf dem Vormarsch. Das liegt aber in erster Linie an den vielen Aktionen, die unser Team auf die Beine gestellt hat.“ Das leichte Plus bei den Mitgliedern führt Peterhänsel insbesondere auf verstärkte Kooperationen und Aktivitäten zurück. Zusammenarbeit und Projekte mit Schulen und Kindergärten gehören da beispielsweise dazu.

Neue Courts für Spieler Der TC Viernheim wird eine Traglufthalle mit zwei zusätzlichen Courts auf dem Clubgelände errichten. Grund für die Expansion ist unter anderem der Zugewinn von etwa 120 Neumitgliedern seit Jahresbeginn. Für die Spieler ergeben sich optimale Entwicklungsmöglichkeiten – leistungsorientiertes Training muss nun auch im Winter nicht mehr an belegten Hallen scheitern. Die neue Traglufthalle soll zu Beginn der Wintersaison betriebsbereit sein. see

Keine „Becker-Graf-Zeit“

Auch Roland Bode, Vorstandsmitglied des Tenniskreises Bergstraße, betont, dass die Vereine in der Region sehr aktiv geworden sind, was die Mitgliederwerbung angeht. „Da gehören viele engagierte Personen und eine gute Struktur dazu“, sagt er. Einen direkten Zusammenhang zwischen deutschen Erfolgen und Eintritten in den Sportverein sieht auch Bode eher nicht. „Es ist keine Zeit wie damals bei Graf und Becker“, findet Bode. Für ihn hat auch in der Nachwuchswerbung ein völlig neues Zeitalter gewonnen. „Die Vereine müssen heute unglaublich kreativ sein und zum Beispiel die sozialen Medien nutzen“, so Bode. Dort finde eine Vernetzung relativ schnell und erfolgreich statt, was Bode sehr begrüßt.