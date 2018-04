Spiel, Spaß und Spannung

Anzeige

Kinder ziehen eigene Show ab

Neben tollen Bastelangeboten, wie Discokugeln oder Traumfängern, konnten die Kinder tagsüber auf dem Gelände der Burg ihre eigene Show abziehen und spielen.

Auf dem Abendprogramm standen am nächsten Tag ein gemütlicher Abschluss der Hortfreizeit mit Spielen sowie die Krönung der Dschungelkönige. Am folgenden Tag gegen 11.30 Uhr kam der Bus wieder am Kletterwald-Spielplatz in Viernheim an. Kinder, Eltern und Erzieher freuten sich über ein Wiedersehen und eine schöne Hortfreizeit.

Zu Beginn der zweiten Ferienwoche hatten alle Kinder und Erzieher ihr Schlafdefizit aus der Hortfreizeit wieder ausgeglichen.

In dieser Woche standen ein Ausflug in die Fun-Arena nach Heddesheim, eine Radtour zum Sportgebiet West, der Besuch des Luisenparks in Mannheim und ein Tag auf den nahegelegenen Spielplätzen auf dem Programm. Auch hier hatten Kinder und Erzieher viel Spaß und blicken zurück auf zwei schöne und ereignisreiche Ferienwochen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.04.2018