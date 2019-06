Viernheim.Zu einem unterhaltsamen Sommerfest mit „Spiel, Sport und Spaß“ lädt das Familienzentrum Kirschenstraße der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Sonntag, 16. Juni, 14 Uhr, in den Familiensportpark (Am Sandhöfer Weg) ein. Zahlreiche Viernheimer Sportvereine werden sich laut AWO dabei mit Vorführungen und Mitmach-Aktionen vorstellen und das von Familien der Kindertagesstätte organisierte Programm bereichern.

Darüber hinaus können sich die Besucher im Rahmen eines Bastelangebots kreativ betätigen. An einem Fotostand haben die Gäste zudem die Möglichkeit, sich in lustigen Kostümen fotografieren zu lassen. Die Sparkasse Starkenburg ist bei der Veranstaltung mit einer Hüpfburg vertreten.

Das Familienzentrum Kirschenstraße nutzt das Sommerfest auch, um über seine aktuellen und künftigen Projekte zu informieren. Dazu zählen Vortragsabende, das Kulturprogramm, Kurse und Vater-Kind-Wochenenden. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt: Neben Kaffee und Kuchen gibt es Spezialitäten vom Grill, Pommes frites und Chicken Nuggets sowie mehrere Getränkestände. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.06.2019