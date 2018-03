Anzeige

Viernheim.. Eher selten fallen im Fußball-Kreis Mannheim komplette Spieltage aus. Am gestrigen Sonntag war dies aber der Fall, als nach dem Wintereinbruch die Sportplätze unbespielbar waren. Kreisvorsitzender Harald Schäfer sagte nach Rücksprache mit den Staffelleitern am Vormittag alle Spiele im Herren- und Jugendbereich ab. So konnten Vereinsvertreter, Trainer, Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer den Tag noch anders nutzen.

Von den Absagen betroffen waren auch die Partien der beiden Viernheimer A-Ligisten. Die SG Viernheim hätte zu Hause gegen die SG Hohensachsen spielen sollen. Der TSV Amicitia II wäre in Schriesheim gefordert gewesen. Wann die ausgefallenen Spiele nachgeholt werden, entscheiden die jeweiligen Staffelleiter in den kommenden Tagen.

Auch die Oberliga-Partie der Fußballerinnen des TSV Amicitia fand witterungsbedingt nicht statt. Die Viernheimerinnen mussten die Fahrt zum FC Freiburg-St. Georgen nicht antreten. JR/su