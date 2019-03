Spielen und Singen

Viernheim.Für das Besinnungswochenende der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) St. Michael für Kinder von neun bis 14 Jahren vom 5. bis 7. April sind noch Plätze frei. Auskünfte erteilt Gemeindereferent Herbert Kohl, Telefon 06204/601 15 15 oder per E-Mail an hkohl@sankt-himi.de.

In Grasellenbach-Scharbach befindet sich das Gerhart-Hauptmann Haus, in dem sich die KjG einquartieren will. Die Kinder erwartet ein Programm mit Spielen, Basteln, Lagerfeuer, Nachtwanderung und vielem mehr. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder dorthin zu bringen, möglichst in Fahrgemeinschaften.

Einige Dinge sind mitzubringen: Bettwäsche dreiteilig (keine Schlafsäcke), regenfeste Kleidung und Stiefel, Waschzeug, Gesellschaftsspiele, Hausschuhe und ein zweites Paar Schuhe zum Wechseln, Schere, Kleber, Stifte und Pinsel, eine Kuchen- oder Muffinspende. Die Kosten belaufen sich auf 35 Euro pro Teilnehmer, die in bar mit der Anmeldung abgegeben werden beim Gruppenleiter oder im Pfarrbüro in der Kettelerstraße 63. Anmeldeschluss ist Freitag, 15. März. red

© Südhessen Morgen, Montag, 11.03.2019