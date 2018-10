Spielerinnen hoffen auf Heimsieg

Viernheim.Nach zwei Auswärtsspielen hintereinander tragen die Fußballerinnen morgen wieder ein Heimspiel aus. Zu Gast ist der VfK Diedesheim, Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr an der Lorscher Straße.

Mit Diedesheim kommt ein Gegner, der sich ebenfalls in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt hat. Der VfK hat bislang nur gegen Karlsruher Mannschaften verloren, gegen Spitzenreiter KIT und den KSC 2. Das reicht derzeit für Platz fünf. Drei Plätze besser postiert ist der Viernheimer TSV Amicitia, der weiterhin am Ligaprimus KIT Sportclub dranbleiben will. Dazu soll morgen ein Heimsieg her, was auch eine gute Generalprobe für die nächste Pokalrunde am Donnerstag, 1. November, ist. Die Frauen 2 sind in der Landesliga bereits am heutigen Samstag im Einsatz. Um 14.30 Uhr spielt das Team beim SSV Waghäusel 2. Dabei kann der TSV Amicitia punktemäßig mit einem Sieg zu den Gastgeberinnen aufschließen und einige Platzierungen in der Tabelle gut machen. Als einzige Mädchenmannschaft spielen die C-Juniorinnen. In der nächsten Runde des Verbandspokals haben sie es heute um 13 Uhr mit einem Ligakonkurrenten zu tun: Die Mädels des SV Waldhof Mannheim kommen. su

