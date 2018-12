Spirituelle Stimmgewalt

Viernheim.Weihnachtlichen Gospelsongs, Negro Spirituals oder Balladen – am Samstagabend hat der Bensheimer Gospelchor Getogether in Viernheim bei seiner Premiere die Zuhörer fasziniert und zum Mitmachen animiert. Die 31 Sängern bescherten in der freien evangelischen Gemeinde mit ihrer Fröhlichkeit und Stimmgewalt den Besuchern ein außergewöhnliches Konzert, das schon jetzt auf die Weihnachtstage einstimmte.

Bei den Auftritten von Getogether sprang der Funke schnell von den Sängern auf das Publikum über. Da machten die Viernheimer Musikfreunde keine Ausnahme. Es wurde im Rhythmus geklatscht, mit den Fingern geschnippt, die Füße im Takt gewippt und sogar mitgesungen, wie beim Song „Down By The Riverside“ von Louis Amstrong.

Der Chor sang mehr oder weniger bekannte Gospels, aber auch Eigenkompositionen des neuen Chorleiters Thorsten Mühlberger. Der Dirigent und Pianist hatte sogar mehrere Stücke frisch arrangiert. So wurde das bekannte Kirchenlied „Großer Gott wir loben dich“ in einer rockigen Version völlig neu interpretiert. Auch das deutsche Weihnachtslied „Morgen Kinder wird’s was geben“, hatte man so noch nicht gehört. Der Bensheimer Chor steckt voller Lebenslust und ansteckender Fröhlichkeit und stellt dabei gleichzeitig die Übermittlung christlicher Botschaften in den Mittelpunkt.

Die Sänger interpretierten ihr facetten- und abwechslungsreiches Repertoire mit viel Gefühl und Intensität. Mit viel Temperament, Dynamik und Spiritualität, gelang es dem Gospelchor die Zuhörer immer wieder zu faszinieren und mitzureißen. So waren die Besucher bei den Christmas Gospels nicht nur Zuhörer, sondern wurden auch zum Mitmachen aufgefordert.

Zeitgenössische Gospelmusik wechselte sich ab mit traditionellem Black- und Latin Gospel, Negro Spirituals, Balladen und Wiegenliedern. Intensiv fiel dann auch die Zugabe aus. Das Konzert beendete der Gospelchor mit dem Klassiker „Oh Happy Day“, der die Edwin Hawkins Singers im Jahr 1969 berühmt gemacht hatte.

