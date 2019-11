Spitzengruppe rückt näher

Viernheim.Die Handballer des TSV Amicitia haben den dritten Sieg in Folge gefeiert. Bei der TSG Wiesloch gewannen die Viernheimer mit 27:22 (13:9). Durch den Erfolg haben die Viernheimer mit 8:8 Zählern ein ausgeglichenes Punktekonto und den Kontakt zur Spitzengruppe der Badenliga-Tabelle geschafft.

Zu Beginn war das Spiel noch zerfahren, der erste Treffer fiel erst in der fünften Minute durch Jan Willner zum 0:1. Da hatte Viernheim bereits zwei gute Möglichkeiten liegen gelassen und leistete sich bei einem Konter einen technischen Fehler, was einen höheren Vorsprung verhinderte. So konnte Wiesloch bis zum 4:4 die jeweilige Viernheimer Führung egalisieren. Der TSV Amicitia stellte jedoch mit Philipp Oswald im Innenblock die bessere Abwehr und hatte mit Patrick Koch auch den besseren Torhüter. Zwischen der 15. und 17. Minute konnten sich die Gäste durch Treffer von Rech, Hubert und Willner erstmals auf drei Tore absetzen. Der 4:7-Zwischenstand zeigte jedoch, dass im Angriff noch nicht alles rund lief.

Letzte Konsequenz fehlt

Und tatsächlich ließen die Viernheimer im Angriff weiterhin die letzte Konsequenz vermissen, und Wiesloch konnte nochmals auf 7:8 und 8:9 verkürzen. In den letzten Minuten vor der Pause schaffte es der TSV Amicitia aber, sich mit einer starken Defensivleistung und konsequentem Zug zum Tor auf 9:13 zu erhöhen. Die Viernheimer Fans waren nach 30 Minuten zwar mit der Abwehrleistung zufrieden, haderten aber mit der Chancenverwertung, denn man hätte noch höher führen können. Nach der Pause war der TSV Amicitia weiterhin das bessere Team, erhöhte seinen Vorsprung auf zwischenzeitlich fünf Tore (12:17). Die TSG Wiesloch stellte ihre Taktik um und versuchte, mit einer doppelten Manndeckung das Viernheimer Spiel zu unterbinden. Es gelang der Mannschaft aber nicht, auf weniger als drei Tore zu verkürzen.

Die weiterhin sehr gute Abwehrleistung des TSV Amicitia hielt die Gastgeber auf Distanz. Sechs Minuten vor Ende stellten Robin Unger und Marcel König die Toranzeige auf 18:24, damit war die Entscheidung gefallen. Wiesloch verkürzte auf 22:25, aber Magyeri und Willner erhöhten bis zum 22:27-Endstand.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann, Christian Best; Florian Rech 3, Pal Megyeri 1, Jan Willner 5, Ronny Unger 3, Robin Unger 5/2, Justus Mehl, Robin Helbig, Philipp Oswald 4, Rouven Müller 2, Holger Hubert 2, Marcel König 2/1. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.11.2019