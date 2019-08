Spitzenplatz in der Tabelle angestrebt

Viernheim.Der Stemm- und Ringclub (SRC) sieht sich bestens vorbereitet für die neue Saison. Am Samstag stellte die Vereinsspitze im Biergarten des Alten Brauhauses die sportlichen Akteure vor, die in der kommenden Runde für die erste und die zweite Mannschaft auf die Matte gehen. Außerdem wurden Athleten geehrt, die an deutschen Meisterschaften und internationalen Titelkämpfen teilgenommen haben.

Die sportliche Führung hat dabei auch das Saisonziel ausgegeben. „Ein Platz unter den ersten drei Mannschaften soll es schon sein. Wenn es sogar zum Gewinn der Meisterschaft reicht, dann werden wir auch den Aufstieg in die Bundesliga wahrnehmen“, versicherte Vorstandsmitglied Sascha Niebler. Entsprechend motiviert fiebert der ganze Verein dem Saisonstart am Samstag, 7. September, gegen den AV Germania Sulgen in der Waldsporthalle und den Derbys gegen Ladenburg und Schriesheim entgegen. Neben den bewährten Kräften Mirko und Pascal Hilkert, Shyukri Shyukriev, Sebastian und Matthias Schmidt sowie Florian Scheuer kann auch Nationalmannschaftsringer Horst Lehr nach einem Anfang vergangener Saison erlittenen Kreuzbandriss wieder ins sportliche Geschehen eingreifen.

Starke Neuzugänge

Trainer Tony Seifert freut sich zudem über vier starke Neuzugänge. Für die Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm im griechisch-römischen Stil ist Iulian Grajdan vorgesehen. Der Rumäne ist 25 Jahre alt und hat schon für Aachen in der ersten und zweiten Bundesliga gerungen. Julian Scheuer folgt seinem Bruder Florian zu den Südhessen. Der Laudenbacher hat bei deutschen Juniorenmeisterschaften schon Medaillen gesammelt und ist im griechisch-römischen Stil sowohl bis 86 Kilogramm als auch bis 98 Kilogramm einsetzbar. Neu besetzt wurden auch die schweren Gewichtsklassen. Im freien Stil (98 oder 130 Kilogramm) ist Alishah Azimzada zu Hause. Zuletzt war der Deutsch-Afghane in Reilingen aktiv und belegte bei seiner ersten deutschen Meisterschaft den fünften Platz. Mehrfacher rumänischer Meister wurde Constantin Hutuleac, der im griechisch-römischen Stil (130 Kilogramm) auf die Matte gehen soll. Der Schwergewichtler kommt vom AB Aichhalden.

Sportvorstand Sascha Niebler nutzte die Gelegenheit für einen kurzen Rückblick. „Das war eine Saison mit Höhen und Tiefen, auch weil wir immer wieder Rückschläge durch Verletzungen wegstecken mussten. Das hat die Mannschaft hervorragend verkraftet und unseren Anhängern tolle Kämpfe geboten.“

Auch Bürgermeister Matthias Baaß besuchte die Mannschaftsvorstellung des Stemm- und Ringclubs und gratulierte den erfolgreichen Sportlern. Als kleines Dankeschön gab es Gutscheine der Citygemeinschaft. „Der SRC verfügt über eine große soziale Komponente und vertritt die Stadt schon seit Jahrzehnten überaus positiv“, sagte Baaß. JR

