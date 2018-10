Spitzenreiter auf den Fersen

Viernheim.Eigentlich standen drei Spiele in einer Woche für die Fußballfrauen des TSV Amicitia auf dem Spielplan. Doch das Pokalspiel am Feiertag wurde vom Gegner 1. FC Ispringen abgesagt, so dass die Viernheimer Frauen sich über den Einzug ins Achtelfinale freuten. Ganz so strahlend waren die Gesichter der Spielerinnen und des Trainerteams nach dem jüngsten Spieltag in der Verbandsliga nicht, denn das 1:1 beim SC Klinge Seckach fühlte sich wie eine Niederlage an.

Die Viernheimerinnen waren mit nur zwei Auswechselspielerinnen angereist, hatten das Spiel zunächst aber im Griff. Nach guten Chancen in den ersten Minuten ging der TSV Amicitia durch Annika Stellmacher in Führung (13.). Allerdings konnten die Gäste im ersten Durchgang nicht mehr nachlegen. Bei den Blau-Grünen häuften sich in der zweiten Hälfte dann die Fehler. Das nutzten die Gegnerinnen für sich und verwerteten eine ihrer wenigen guten Gelegenheiten zum Ausgleich. Torhüterin Kim Stricklan ließ den eher harmlosen Schuss von Cindy Mayer zum 1:1 durchrutschen (68.). Die Viernheimer Elf konnte sich nicht noch einmal aufbäumen, so dass es beim Unentschieden blieb.

Für das Spiel am morgigen Sonntag streben Patrick Kloskalla und Markus Rohr einen Sieg an, will man doch dem verlustpunktfreien Verbandsliga-Spitzenreiter KIT Karlsruhe auf den Fersen bleiben. Dazu kommt es um 14 Uhr an der Lorscher Straße zum Verfolgerduell. Gegner der Viernheimerinnen ist der Karlsruher SC 2. Der KSC hat vier Spiele ausgetragen und damit eines mehr als der TSV Amicitia, liegt aber einen Punkt hinter der Kloskalla-Truppe.

Bereits um 11 Uhr gibt es an der Lorscher Straße Frauenfußball zu sehen. Die zweite Mannschaft empfängt die Frauen vom SSV Vogelstang. Die Mannheimer Damen führen die Landesliga-Tabelle mit drei Siegen aus drei Spielen an. Der TSV Amicitia Viernheim hat erst zwei Partien ausgetragen und will mit einem Erfolg zum Tabellenführer aufschließen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.10.2018