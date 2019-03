Spitzenreiter zu Gast in Viernheim

Viernheim.Die beiden Viernheimer Teams spielen in der Fußball-Kreisklasse A2 derzeit keine nennenswerte Rolle. Sowohl die SG Viernheim als auch die zweite Mannschaft des TSV Amicitia fristen ihr Dasein nämlich im unteren Tabellendrittel, können die Saison dennoch gefahrlos zu Ende spielen. Mit der SG Hemsbach 2 und der LSV Ladenburg wurden nämlich zwei Teams vom Spielbetrieb abgemeldet, die deshalb als Absteiger feststehen.

SG Viernheim – FV 03 Ladenburg (Sonntag, 15 Uhr): Die Orangenen stehen am 19. Spieltag vor einer schier unlösbaren Hausaufgabe. Zu Gast ist der souveräne Tabellenführer FV 03 Ladenburg, der in den letzten 16 Spielen ungeschlagen geblieben ist. Ganz anders die Bilanz der SG Viernheim, die elf Spiele in Folge nicht mehr gewinnen konnte. Am vergangenen Wochenende wurde beim SV Laudenbach in der Nachspielzeit ein Sieg leichtfertig verschenkt. Zehn Punkte nach 17 Spielen sind die ernüchternde Ausbeute.

Das Team des neuen Trainers Ümit Erdem strotzt also sicher nicht vor Selbstvertrauen, will sich gegen den Top-Favoriten auf die Meisterschaft aber dennoch gut verkaufen. Dazu braucht es eine engagierte Leistung, eine stabile Abwehr und treffsichere Stürmer. Das sind Dinge, die es bei den Römerstädtern im Überfluss gibt, der Wiederaufstieg in die Kreisliga ist zum Greifen nah. Der Vorsprung auf Verfolger SKV Sandhofen beträgt sechs Zähler, allerdings bei einem Spiel mehr auf dem Konto. 63 Treffer sind absoluter Bestwert in der A-Klasse. Im Hinspiel unterlagen die Südhessen deutlich mit 3:6.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SV Laudenbach (Sonntag, 12.30 Uhr): Die Reserve des TSV Amicitia war am vergangenen Wochenende spielfrei und sollten sich von der deutlichen 0:8-Heimschlappe gegen die DJK Feudenheim erholt haben. Am Sonntag wartet eine lösbare Aufgabe, wenn Aufsteiger SV Laudenbach im Viernheimer Waldstadion aufkreuzt. Die Gäste stehen in der Tabelle deutlich hinter den Hausherren, haben erst acht Zähler auf dem Konto. Am Vorsonntag gab es beim 2:2-Unentschieden gegen die SG Viernheim zumindest ein halbes Erfolgserlebnis. Laudenbach konnte 14 Spiele nacheinander nicht mehr gewinnen, musste mit 12 Niederlagen bisher die meisten Spiele der Liga abgeben.

Die Blau-Grünen lieferten bisher eine wechselhafte Saison ab, feierten dabei sieben Siege und kassierten zehn Niederlagen. Unentschieden gab es dagegen noch keine. Die Achillesferse ist zweifellos die Abwehr, denn im Viernheimer Gehäuse hat es schon 68 Mal geklingelt, das ist Höchstwert in der A-Klasse. Die Vorrundenpartie konnten die Viernheimer mit 5:3 gewinnen. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019