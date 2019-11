Spitzenspiel der A-Jugend

Viernheim.. Die Winterpause bei den Fußballjunioren rückt näher. Am Samstag, 16. November, sind nur sechs Teams im Spielbetrieb, drei Mannschaften haben dabei Heimrecht. Die E3-Junioren machen im Waldstadion den Auftakt. Um 11.30 Uhr geht es gegen die TSG Seckenheim. Im Anschluss, um 12.30 Uhr, haben die B1-Junioren die TSG 91/09 Lützelsachsen zu Gast. Die Viernheimer wollen gegen den Sechsten ihre Tabellenführung ausbauen. An der Lorscher Straße schließen die D2-Junioren gegen den SKV Sandhofen 2 die Vorrunde ab (13.15 Uhr). Die C-Junioren treffen in der Landesliga auf die TSG 1899 Hoffenheim 3, Anstoß in Zuzenhausen ist um 11 Uhr. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt das Spiel der D1-Junioren beim SC Rot-Weiß Rheinau. Die A-Junioren gastieren zum Spitzenspiel der Verbandsliga in Nöttingen. Der FC ist punktgleich mit Spitzenreiter Walldorf, die Viernheimer liegen sieben Punkte dahinter auf Rang drei. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. su

