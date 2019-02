Spitzenspiel der Sharks

Viernheim.. Für etliche Teams und Spieler der BG Weinheim-Viernheim stehen an diesem Wochenende richtungsweisende Partien für den weiteren Saisonverlauf an. Die Herren 1 haben erneut ein Spitzenspiel zu absolvieren.

Diesmal steht für die Sharks zwar eine kurze Auswärtsfahrt an, aber dafür wartet heute um 16 Uhr in Heidelberg-Kirchheim der aktuelle Tabellenführer auf das Team von Trainer Robin Zimmermann. Eine Niederlage könnte die Sharks direkt auf Platz vier zurückwerfen, während bei einem Auswärtssieg das Meisterschaftsrennen in der Oberliga weiter sehr spannend bliebe. Auch die anderen BG-Teams sind an diesem Wochenende auswärts aktiv. Im Einsatz sind die Herren 2, die Herren 3 und die Landesliga-Damen.

Jugendliche im Auswahlteam

Zwei Jugendspieler haben gleich fünf wichtige Spiele vor sich. Dante Aruna und Cris Becht, beides Spieler der erfolgreichen U14-1 der BG Viernheim-Weinheim, nehmen an einem Turnier mit der baden-württembergischen Auswahl teil. In Chemnitz geht es gegen fünf andere Teams aus süddeutschen Bundesländern. Unter den Augen der Bundestrainer Alan Ibrahimagic und Patrick Femerling werden dann 24 Spieler ausgewählt, die im April in Heidelberg das Bundesfinale des DBB-Talentwettbewerbs „Perspektiven für Talente“ bestreiten. Aus diesem Kreis wird der Perspektivkader der U15-Jugendnationalmannschaft des Jahrgangs 2006 erstellt. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019