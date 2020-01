Spitzenspiel in der Oberliga

Viernheim.Der Tabellenerste gegen den punktgleichen Verfolger: Im Spitzenspiel der Basketball-Oberliga empfängt KuSG Leimen am Sonntag, 2. Februar, die BG Viernheim-Weinheim. Beginn der Begegnung ist um 15.30 Uhr. Zwar sind die Mannschaften in dieser Oberliga-Saison so eng beisammen, dass noch keine Vorentscheidung im Titelkampf zu erwarten ist. Aber der Sieger der Partie sichert sich womöglich einen Vorsprung, der am Ende entscheidend sein könnte. Die Sharks setzen im Topspiel auf eine intensive Verteidigung, die ihren Gegner möglichst nicht zur Entfaltung kommen lassen soll.

Auch die übrigen BG-Teams sind an diesem Wochenende zumeist auswärts gefordert. Lediglich drei Heimspiele finden am Sonntagnachmittag in der Halle der Alexander-von-Humboldt-Schule statt. Um 12 Uhr empfängt die U16-2 die KuSG Leimen. Die U16-1 hat anschließend in der Oberliga den USC Heidelberg zu Gast. Um 16 Uhr spielt das Oberliga-Team der U18 gegen die SG EK Karlsruhe. Auswärts beginnt das Wochenende am Samstag, 1. Februar, mit dem Spiel der U14-1 um 10 Uhr beim PSK Karlsruhe, um 10.30 Uhr kann die U12 von Martin Schmitt direkt Revanche für die Niederlage des letzten Wochenendes gegen die TSG Ziegelhausen nehmen. Um 14 Uhr spielen die jungen Korbjäger der U10 beim TSV Wieblingen.

Die Herren 2 haben in der Landesliga zu ihrem Spiel um 15 Uhr in Buchen einen deutlich längeren Anfahrtsweg. Die beiden Damen-Teams spielen am Sonntag um 17 Uhr beim TV Eberbach (Damen 2) und um 17.30 bei der SG Mannheim (Damen 1).

Metropolitans reisen nach Köln

Die weiteste Fahrt an diesem Wochenende unternimmt das JBBL-Team der Rhein-Neckar Metropolitans, die am Sonntag um 12.30 Uhr bei den RheinStars Köln antreten müssen. Die letzten drei Spiele in der Relegationsrunde der Jugendbundesliga haben die Metroploitans verloren, hatten allerdings mit massiven Personalproblemen zu kämpfen, weil die etatmäßigen Spieler krank und verletzt ausfielen. su

