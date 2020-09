Spontan entsteht ein neues Tor

Viernheim.Corona-bedingt ist der Freiwilligentag in diesem Jahr wesentlich kleiner ausgefallen als gewohnt. Dennoch unterstützten mehr als 200 ehrenamtliche Helfer die elf angebotenen Projekte. Als Dankeschön erhielten jeder ein blaues T-Shirt. Das traditionelle Abschlussfest auf dem Stadtplatz des Rhein-Neckar-Zentrums musste allerdings ausfallen. Lob gab es für alle Beteiligten von Bürgermeister Matthias Baaß und Landrat Christian Engelhardt, die einige Projekte persönlich besuchten. „Der Kreis Bergstraße ist der Hotspot beim Freiwilligentag, und gerade Viernheim spielt dabei eine herausragende Rolle“, erklärte Engelhardt sichtlich stolz.

An der lebendigen Krippe neben der Michaelskirche legte der Landrat selbst Hand mit an und lockerte an zwei jungen Bäumen das Erdreich, um es anschließend zu bewässern. Währenddessen erzählte Gemeindereferent Herbert Kohl etwas über das Gebäude, das ein neues Dach verpasst bekam. „Die alten Holzbretter waren morsch geworden, da musste unbedingt was gemacht werden. Schließlich wollen wir im Advent wieder die Weihnachtsgeschichte aufführen. Wie das genau ablaufen wird, müssen wir uns aber noch überleben.“

Währenddessen war der BUND-Ortsverein auf dem alten Friedhof aktiv. Dort hatte am Vortag eine Gartenbaufirma ein Areal, auf dem sich früher Gräber befanden, von Steinen und Geröll befreit. Nun lockerten zwölf Helfer die Erde, brachten Samen der Blumenmischung Veitshöchheimer Zwerge aus und bearbeiteten die Fläche danach mit einer Handwalze. Anschließend wurde das gut 320 Quadratmeter große Areal stark bewässert. „Dieser Bereich soll den Friedhof für Besucher attraktiver machen und zugleich auch Bienen und Hummeln als Pollenspender und Nahrung dienen“, erklärte Peter Dresen den Beitrag zum Projekt „Viernheim summt“.

Bis zu 44 Blumenarten könnten auf dem Gelände in sechs bis acht Wochen blühen. Dazu gehören etwa Glockenblumen, Felsennelken oder kalifornischer Mohn.

Auch in Renners Obst- und Gemüsegarten hofft man künftig auf mehr Insekten. Dafür bauten Mitglieder des Vereins Solidarische Landwirtschaft zwei große Insektenhotels. So sollen die Gemüsekulturen stärker bestäubt werden. Ulrike Kolb war stolz, dass knapp 30 Helfer gekommen waren. „Um jeden zu beschäftigen, haben wir zusätzliche Arbeiten in Angriff genommen.“ Kurzfristig wurde etwa das morsche Eingangstor ersetzt, Unkraut gejätet sowie Vorbereitungen für die nächste Aussaat getroffen.

Beim AWO-Familienzentrum Kirschenstraße wurde eine alte Gartenhütte durch eine moderne und größere Version ersetzt. Dafür musste ein neues Fundament gegossen werden. Daneben erhielt der Eingang zum Waldkindergarten einen Torbogen, an dem später Blumen emporwachsen sollen. Auf dem Tannenplatz wurde die „Waldsofaumrandung“ mit Reisig aufgefüllt.

Yaa Soma stellte am Freiwilligentag verschiedene Produkte für den Verkauf auf Märkten her. Die Helfer hatten dazu nicht nur Nadel und Faden, sondern auch gute Ideen mitgebracht. Der Skiclub arbeitete an der Außenanlage des Ski-Stadls. Knapp 20 Jahren nach der Einweihung war hier einiges zu tun.

Traditionsgemäß holte der Judoclub am Freiwilligentag die Judomatten aus dem Lager der Schillerhalle, um sie einer intensiven Reinigung zu unterziehen. Im Tierheim wurde ein Gebäude gestrichen, aufgeräumt und das Gelände verschönert.

