Sport fängt wieder an

Viernheim.Beim Ski-Club beginnt nach einer langen Pause aufgrund der Corona-Maßnahmen am Donnerstag, 14. Mai, 19 Uhr, wieder der Sport. Übungsleiter Wolfgang Jäger lädt dazu auf die Wiese am Skistadl. Im Freien sollen die etwa 40 Aktiven mit dem nötigen Abstand bei gutem Wetter an der Rückengymnastik teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eingang zu der Wiese befindet sich am Tor zum Familiensportpark. Vor Beginn der Rückengymnastik müssen sich die Teilnehmer in eine Anwesenheitsliste eintragen, um später eventuelle Infektionswege nachvollziehen zu können. Auf den Toiletten steht Desinfektionsmittel für die Hände bereit. Eine Bewirtung findet nicht statt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.05.2020