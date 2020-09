Sport in den Herbstferien

Viernheim.Die Kindersportschule (KISS) des TV 1893 Viernheim bietet wieder ein Ferienangebot im Rahmen eines dreitägigen Herbstcamps an. Willkommen sind sowohl KiSS-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder zwischen sieben und zwölf Jahren.

Das KiSS-Team hat sich für die drei Tage – Montag bis Mittwoch – ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen. Der Start in das Herbstcamp findet in der Jahnhalle statt: Kennenlernen, Spiel, Spaß und Bewegung steht am Anfang an erster Stelle.

Fahrradparcours und Ausflug

Am zweiten Tag werden die Teilnehmer vom Familiensportpark aus mit dem Fahrrad Richtung Karlstern aufbrechen. Zuvor kann das Können in einem Fahrradparcours gezeigt werden. Der letzte Tag steht dann unter dem Motto „Rund um den TV 1893 Viernheim“. Dabei sind Einblicke in das Sportangebot des TV 1893 Viernheim geplant.

Für das Herbstcamp erhebt die Kindersportschule einen Unkostenbeitrag von 75 Euro für Mitglieder und 80 Euro für Nicht-Mitglieder. Eine finanzielle Förderung für die Teilhabe an Freizeitangeboten in Kultur und Sport für Kinder und Jugendliche ist durch „Neue Wege im Kreis Bergstraße“ möglich. red

Info: Weiter Informationen zur Förderung: https://bit.ly/33rPND4

© Südhessen Morgen, Montag, 14.09.2020