Sport-Leistungskurs an der AvH

Viernheim.. Ab dem kommenden Schuljahr können Jugendliche der zwölften Klasse an der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) erstmals einen Sport-Leistungskurs belegen. Das teilt die Europaschule in einer Presseerklärung mit. Der Schwerpunkt des Kurses liege sowohl auf praktischen als auch auf theoretischen Inhalten, die eng miteinander verbunden seien. Bereits in diesem Schuljahr gab es an der AvH einen Vorleistungskurs im Fach Sport für die elfte Klasse. Die Schüler sollen nach Angaben der Europaschule so „befähigt werden, ein gesundes und sportliches Leben, auch nach der Schule, zu führen“. Bei der Umsetzung des Projekts habe die Fachschaft unter der Leitung von Yannick Göbel intensiv mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt in Heppenheim zusammengearbeitet. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.11.2020