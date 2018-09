Sport und Kirche

Viernheim.Die dritte Woche im „Monat des Ehrenamts“ beginnt heute mit dem Freiwilligentag. Sportlich wird es heute bei den Kreis- und südhessischen Meisterschaften im Mehrkampf für Leichtathleten ab der Altersklasse U12 im Waldstadion, beim Heimspieltag der Handballer, bei den Tanzsporttagen des TSC Rot-Weiss (10 bis 19 Uhr, auch morgen) und morgen beim 25. Kurpfalzturnier des Judo-Clubs in der Waldsporthalle. Der MGV Liederkranz feiert morgen das 20-jährige Bestehen seines Domizil von 11 bis 16 Uhr.

Am Mittwoch, 19. September, bietet die Seniorenbegegnungsstätte von 14 bis 18 Uhr einen Beratungstag an. Der Verein Wohnen 60plus lädt am Donnerstag, 20. September, um 18 Uhr in die Kulturscheune zum Vortrag „MAXImal mobil – Sicherheit im Alter“ ein. Ein Gottesdienst für Demenzerkrankte wird am Freitag, 21. September, um 18 Uhr in der Hildegardkirche gefeiert. Am nächsten Wochenende erwartet die Viernheimer die Frühstückstafel auf dem Apostelplatz, den Kinderschutzbund-Flohmarkt und ein Tanznachmittag, Workshops des Hobbykünstlervereins, der nächste Vereinsfrühschoppen für Kassierer und die Aufführung des Kindermusicals „Der kleine Tag“. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.09.2018