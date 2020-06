Sportler bleiben auf Distanz

Viernheim.Fußball ohne Zweikampf, Leichtathletik ohne Staffellauf, Kampfsport ohne Körperkontakt: Sportbetrieb ist in Corona-Zeiten an viele Auflagen gebunden und nur eingeschränkt möglich. Die Vereinssportler sind dennoch froh, dass es in dieser Woche zurück auf die Matte, auf die Bahn oder auf den grünen Rasen gehen konnte. Die Stadt Viernheim wartete nach der Freigabe durch das Land bis nach

...