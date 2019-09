Sportler des TSV Amicitia holen insgesamt 18 Titel

Viernheim.Bei den südhessischen und Kreismehrkampfmeisterschaften im Viernheimer Waldstadion sammelten die Leichtathleten des TSV Amicitia Viernheim insgesamt 18 Siege. Neben den zahlreichen Erfolgen mit den Mannschaften konnten vier Starter auch Einzelwertungen für sich entscheiden.

Die Frauen, weibliche Jugend U20 und U18, sicherten sich dabei allein zehn Titel. In allen Altersklassen wurde ein Dreikampf aus 100 Metern, Weitsprung und Kugelstoßen absolviert. Bei jeder Disziplin sammelten die Athletinnen mit ihren Leistungen Punkte, die am Ende für das Gesamtergebnis addiert wurden. Bei den Frauen gewann Susan Münchenbach mit 1786 Punkten sowohl die regionale als auch die Kreiswertung. Damit landete sie vor ihren Vereinskolleginnen Sabine Galati (1685 Punkte) und Rebecca Stuth (1498 Punkte). Somit sicherten sich die Viernheimerinnen auch die Siege in beiden Mannschaftswertungen.

Gleiches gelang dem Team der weiblichen Jugend U20 in der Besetzung Katharina Hoock (1796 Punkte), Kira Hambücher (1602 Punkte) und Katharina Jorch (1375 Punkte). Zudem gewann Hoock wie Münchenbach den Einzeltitel. Emilie Meier (1728 Punkte), Chantal Schramm (1551 Punkte) und Lilly Breunig (1415 Punkte) standen diesen Erfolgen in nichts nach. Sie siegten in den Mannschaftswertungen der weiblichen Jugend U18. Meier wurde zudem als beste Viernheimerin jeweils Zweite.

Sprinttalent Elias Maurer sammelte in der M15 2149 Punkte. Dabei absolvierte er einen Vierkampf bestehend aus 100 Metern, Hoch- und Weitsprung und dem Kugelstoßen. Während er in der südhessischen Meisterschaftswertung das Podest als Vierter knapp verpasste, war er der beste Athlet des Tages aus dem Kreis Bergstraße.

Auch Botta mit Vierfachsieg

Wie Katharina Hoock und Susan Münchenbach gelang Raphael Botta ein Vierfachsieg. In der M13 war er im Vierkampf aus Ballwurf, Weitsprung, Hochsprung und 75 Metern unschlagbar. Nur im Sprint musste sich Botta Osman Abokor Deek vom TV Viernheim geschlagen geben. Außerdem gewann der TSV-Amicitia-Athlet gemeinsam mit Luis Heimberger (1427 Punkte) und Tobias Kumb (1488 Punkte) die Mannschaftstitel der männlichen Jugend U14. Auch das Team der weiblichen Jugend U14 gewann in der Besetzung Nina Stöhr (1655 Punkte), Alesia Gojani (1536 Punkte) und Kim Kärner (1448 Punkte) die Kreismeisterschaft. Wie die MJU14 absolvierten sie einen Vierkampf bestehend aus Ballwurf, Weitsprung, Hochsprung und 75 Metern.

Die letzten zwei Siege aus Viernheimer Sicht gingen an die männlichen Kinder U12. In der Vierkampf-Mannschaft waren Niklas Fast (1316 Punkte), Tyrese Wulz (1295 Punkte) und Tobias Wagner (1071 Punkte) weder in der Region noch im Kreis zu schlagen. Im Gegensatz zu den Sportlern der U14 warfen sie dabei mit dem 80 Gramm anstatt dem 200 Gramm schweren Ball. cm

© Südhessen Morgen, Montag, 23.09.2019