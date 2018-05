Anzeige

Viernheim.Voller Erfolg bei der 43. Bahneröffnung des TSV Amicitia: Mit 237 Teilnehmern strömten rund 100 Leichtathleten mehr als im Vorjahr ins Viernheimer Waldstadion.

Trotz anfänglicher Probleme mit der Zeitmessanlage und kühlen Temperaturen zum Auftakt freuten sich die Veranstalter über gute Leistungen und viele Zuschauer. Die Starter aus 28 Vereinen erzielten Bestleistungen und qualifizierten sich dabei auch für höhere Meisterschaften.

So sprintete Emilie Meier vom TSV Amicitia Viernheim in der Altersklasse U18 die 100 Meter in 12,57 Sekunden. Obwohl die Kurzsprints von teilweise heftigem Gegenwind geprägt waren, hakte Meier mit dieser Zeit bereits die Qualifikationsnorm für die süddeutschen Meisterschaften ab. Für die Teilnahmeberechtigung bei den deutschen Jugendmeisterschaften fehlen ihr zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison nur sieben Hundertstel.